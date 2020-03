Puisqu'on est confiné ; jouons avec les ODD

Cette semaine, je souhaite vous parler d’un jeu de société qui porte le nom "d’Objectif planète durable". Un jeu mis au point par les Nations Unies afin de soutenir les professionnels de l'éducation et les familles dans la familiarisation des enfants aux ODD de l’agenda 2030 dès leur plus jeune âge, afin qu’une fois adulte, vers 2030, nos nouveaux politiciens, chefs d'entreprise et acteurs influents puissent avoir intégré ces objectifs comme intrinsèques à toutes décisions.

Et si je vous en parle aujourd’hui c’est que ce jeu est téléchargeable dans le monde entier sur le site http://go-goals.org/fr/. Ce qui permet de l’imprimer gratuitement et y jouer après un peu de bricolage. Il cible particulièrement les enfants de 7 à 10 ans et peut regrouper de 2 à 6 joueurs et une partie dure de 30 à 40 minutes. On y joue le plus simplement du monde, sur le plateau vous avez 63 cases numérotées de 1 à17 certaines étant reliées par des échelles et des toboggans et le but est d’arriver le premier sur la case 2030. Chaque joueur place son pion sur la case et on avance du même nombre de cases qu’indiqué par le dé.

Si un joueur atterrit en bas d’une échelle, il doit y grimper et se placer sur la case en haut de l’échelle. Si un joueur atterrit au sommet d’un toboggan, il glisse sur celui-ci et se place sur la case en bas du toboggan. Si un joueur atterrit sur une case Objectif de développement durable numéroté de (1 à 17), il pioche une carte dans la catégorie correspondant à cet objectif et doit y répondre. Mais attention, le jeu fournit peu questions et pas de réponses.

L’objectif est de faire travailler et réfléchir les enfants sur la meilleure solution en allant par exemple consulter le site de l’ONU dédié aux ODD. D’autre part cela permet aux enseignants parent, grands-parents et j’en passe de prépare leurs propres questions concernant l'école, la commune, le cadre de vie, permettant au jeu de parfaitement s’intégrer dans l’environnement des enfants.

Un jeu qui je le rappelle ne concerne pas que les pays du Sud ; il s'agit en effet d'objectifs mondiaux qui sont aussi extrêmement importants pour l’Occident, si nous voulons construire un monde meilleur. Et puis si à tous on peut tout en jouant quoi de mieux, dans cette période de confinement.