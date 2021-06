Punk Records Nancy : par amour du vinyle

Il est implanté à Nancy depuis 1975. Dans sa boutique, c’est comme si le temps s’était arrêté. Francis Kremer est le gérant du Punk Records, situé dans la rue des Maréchaux. Une boutique qui a conservé son charme d’antan et où les mordus de vinyles et de musique se retrouvent. Au début des années 80, il y avait 2 800 disquaires indépendants en France. Selon la dernière étude du Ministère de la Culture, on en recense aujourd’hui 334.