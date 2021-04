Puy-de-Dôme : Jean-Yves Gouttebel ne se représentera pas aux élections départementales

17 ans et 4 mois ! C'est le temps que Jean-Yves Gouttebel aura consacré à la présidence du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. A deux mois des prochaines élections départementales des 20 et 27 juin prochain, celui-ci a décidé de passer la main. "Place aux jeunes !" Affirme-t-il dans un communiqué.

"Ma décision a été prise le 3 juillet 2018 à l’issue de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO de la Chaîne des Puy-faille de Limagne", poursuit Jean-Yves Gouttebel. Parmi les défis relevés durant ses différentes mandatures, il cite : "l’orientation du circuit de Charade vers les nouvelles mobilités, une politique volontariste en faveur des espaces naturels sensibles [ou encore] le développement des circuits courts en matière d’alimentation"

Jean-Yves Gouttebel qui souligne par ailleurs avoir "veillé à un niveau de pression fiscale supportable par tous et notamment pour les plus modestes ainsi qu’à un endettement maîtrisé". Le président du Conseil Départemental qui espère ainsi avoir contibué à "mettre notre territoire sur le chemin de la modernité et du progrès pour tous".

Ce professeur d'université a d'abord été l'adjoint aux finances de Roger Quilliot, alors maire de Clermont-Ferranden 1977. Il espérait lui succéder en 1997 mais les électeurs lui ont choisi de faire confiance en Serge Godard. Jean-Yves Gouttebel s'installera finalement au Conseil Général du Puy-de-Dôme. En tout il aura consacré 44 ans de sa vie à la politique.

Jean-Yves Gouttebel qui a divisé sa majorité en apportant son soutien publiquement à Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017.