Faire de la radio en pyjama, est-ce correct ? Mais qui vous dit que je ne suis pas en costume trois pièces cravate. En tous cas, costume ou pyjama, j’ai un pantalon, et cela nous met sur la piste du mot pyjama, que nous allons radiographier.

C'est un mot qui a beaucoup voyagé avant de nous rejoindre en langue française. C’était d’abord, il y a bien longtemps un mot persan, que je ne pourrai pas vous prononcer précisément, mais en gros se disant pa-i-jama, ou pai signifie pied, jambe et jama, vêtement. Et donc au départ c’est un vêtement pour les jambes, comprenons un pantalon. Ce mot persan va passer ensuite en Inde, par l’intermédiaire des Musulmans de l’Inde et il entre en dans la langue hindoustani, sous la même forme pae-jama, il est alors repris par les Anglais, pour devenir pyjama, avec un y, et passe en français en 1837 dans le Journal des jeunes personnes, où l’on évoque l’Inde. Avec donc d’abord le sens initial qu’il a en Inde, c’est-à-dire un pantalon ample et flottant porté par les femmes dans certaines régions de l’Inde. L’orthographe est alors très aléatoire, puis en 1882, attesté dans le Journal des frères Goncourt, voici évoqué le pajama, avec un a, présenté comme un costume pour dormir. Ce ne sera qu’en 1895 dans un ouvrage de Hermant, appelé Frisson de Paris, qu’apparaît l’orthographe actuelle avec son y. Et puisqu’il s’agit désormais d’un costume, on distingue le pantalon de pyjama de la veste de pyjama. Et c’est ainsi qu’en 1921, on peut lire dans Suzanne et le Pacifique, Giraudoux faisant dire ceci à son personnage : « J’étais vêtue maintenant d’un pyjama de soie noire ; j’avais un gourmette d’or à la cheville, je reprenais la vie d’Europe par ses modes les plus snobs. » Alors attention, l’un des sens relevés dans nos dictionnaires correspond au « vêtement rayé composé d’une veste et d’un pantalon », vous avez reconnu le pyjama des prisonniers. Je préfère alors la définition des verbicrucistes.

En effet, Stéphanie… puisque justement c’est « effet de nuit », un des sens du mot effet, au pluriel étant les habits depuis le XVIIe . Donc on peut être en ce moment en effets de nuit en plein jour. Bon je vais tout de même aller passer mes effets de jour.