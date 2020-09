Qu'attendre du plan de relance?

En premier lieu, je pense qu’il faut s’interroger sur le terme même de "relance". Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Il faut avant tout « sauver les meubles ». Ce plan de relance est d’abord un plan de colmatage, pas de relance. Mais politiquement, il fallait que le gouvernement communique dans le registre de la confiance, d’où l’expression « plan de relance ». En effet, la base de tout système économique est la confiance entre les agents. Sans confiance, on ne consomme pas, on n’investit pas, on se rationne, on se limite au strict nécessaire et surtout on thésaurise. Actuellement, les Français épargnent comme jamais. Le dernier rapport de l’INSEE indique que l’épargne a doublé en un an, alors que la consommation des ménages a chuté de 16%. Il s’agit donc pour le gouvernement d’inverser cette tendance à l’épargne et au rationnement, de relancer un moteur grippé.

Le plan de relance va-t-il redonner confiance ? La confiance dépend d'une perception globale, pas seulement de la situation économique. Tant qu’il n’y aura pas de vaccin et que ce dernier n’aura pas fait ses preuves, je ne vois pas la confiance réapparaître comme par magie. Même avec 100 milliards d'Euros, on ne peut acheter la confiance, et donc relancer l’économie. C’est pourquoi je préfère parler de résilience, cette capacité à résister, à vivre malgré tout. Et la partie « résilience » du plan est à la hauteur des attentes. Il faut des bons alimentaires, des compléments pour le chômage partiel ou pour les frais scolaires. Sinon, les plus fragiles, et beaucoup d’autres qui se croyaient à l’abri, se retrouveraient désespérés, avec les conséquences politiques qu’on peut imaginer dans un contexte où le populisme fait feu de tout bois.

Mais le plan se préoccupe prioritairement des entreprises, afin d’éviter leur faillite et les licenciements. Il propose de réduire de 50% l’impôt de production, de baisser l’impôt sur les sociétés, de garantir des prêts, etc. Est-ce que cela va véritablement relancer les entreprises ? Sincèrement, je n’y crois pas. Le futur est encore trop incertain pour engager de nouveaux projets. Les entreprises vont profiter des aides pour se consolider, refaire leur trésorerie, optimiser le travail et en particulier le télétravail ou rapatrier leur chaîne de production.

Qu'en est-il des 30 milliards d’investissement promis pour la transition écologique ? Le discours est ici clairement environnemental et écologique : isolation de l'habitat, énergie renouvelable, mobilité verte. Là, j’applaudis … d'une seule main. Je suis heureux car le message écologique est passé, mais je reste perplexe car le logiciel ne me semble pas avoir changé. Le gouvernement continue de rêver à une industrialisation massive de la France, dans de nouveaux domaines, certes, mais toujours dans une logique de croissance et de soutien aux grandes entités, ces fameux fleurons qu'on jalouse à l’Allemagne.

Or, Laudato Si est clair. Et la pandémie nous l'a martelé. C'est d'une économie à visage et dimension humaine dont nous avons besoin. Il nous faut faire un choix de société : veut-on plus de biens ou plus de liens ? Devons-nous investir dans la 5G ou l’industrie automobile afin de permettre aux voitures françaises d’être premières de classe dans la course à la voiture électrique ? Ou plutôt dans le réaménagement de villes et de zones sans voiture, grâce à un réseau de mobilité partagée et de commerces de proximité. Entre produire des biens et investir dans les liens, là est le vrai choix politique mis en lumière par le Covid et l’écologie intégrale.