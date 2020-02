Qu'est ce que la Chandeleur ?

La Chandeleur

C’est la fête de la présentation de Jésus au Temple quarante jours après sa naissance à Noël. Dans la liturgie, il y a aussi cette rencontre de Jésus avec le vieillard Siméon qui a donné le cantique célèbre qui exalte le Christ comme la lumière du monde. C’est pour cela que durant la messe les fidèles portaient des cierges et qu’il existe un rite spécial de bénédiction de ces cierges. On en arrive au nom populaire de cette fête : la Chandeleur. Ca vient du latin "festa candelarum" : fête des chandelles. La Chandeleur c’est la dernière fête de la période de Noël, et c’est ce jour-là qu’on range la crèche.



La Chandeleur c'est aussi une fête gourmande durant laquelle on mange des crêpes

Il y a beaucoup d’explications et de légendes sur ces fameuses crêpes. Mais ce qu’on peut dire c’est qu'avec leur forme ronde et leur couleur dorée les crêpes rappellent le Soleil. Comme les jours s'allongent de plus en plus vite à cette période de l’année c’est une manière de célébrer la lumière.



Le 2 février, c’était aussi le jour de la vie consacrée

C’est une initiative plus récente de Jean-Paul II qui date de 1997. A l’époque le pape voulait que cette journée soit une action de grâce car selon le saint pape : "il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères".