Quand un film sélectionné et multi-primé dans un festival sort directement à la télévision, comme c’est le cas actuellement avec "The Nest" de Sean Durkin, Grand Prix du festival de Deauville et diffusé par Canal Plus, est-ce encore du cinéma ? Ou quand une série affiche un casting, une mise en scène, un budget à faire pâlir les plus gros succès du grand écran, est-ce pour autant du cinéma ? Et quand les jeunes consomment frénétiquement des centaines de vidéos sur leur portable, on aimerait leur poser la question : "Pour vous, qu’est-ce que le cinéma ?"

Bien sûr, l’écart est grand entre un petit cinéma Art et Essai de centre-ville et des multiplexes à pop-corn où on peut voir jusqu’à 20 films par semaine. Ces deux lieux ont en commun d’offrir à tous ceux qui ont la chance d’y aller, une émotion esthétique collective, une expérience sensorielle, et parfois même une rencontre avec un personnage ou une histoire qui change leur regard sur eux-mêmes ou sur le monde.

Et je voudrais d’ailleurs relayer ici les différents appels de professionnels, dont celui de vendredi dernier de l’association nationale des cinémas itinérants, qui œuvrent beaucoup en milieu rural, à travers notamment les dispositifs d’éducation à l’image destinés aux scolaires. Ils permettent à beaucoup de jeunes de voir des films qu’ils ne verraient jamais…et puis de leur apprendre à les analyser et à pouvoir en parler.

Le cinéma s'apprend à tout âge ! Ça s’apprend, et ça se transmet. Le cinéma c’est beaucoup plus qu’un divertissement, c’est un art, un art de l’illusion qui nous donne accès à quelque chose de plus grand que nous, pour peu qu’on prenne le temps de l’explorer.

Et à ce sujet, je vous conseille le documentaire "Making Waves, la magie du son au cinéma" de Midge Costin, visible sur Arte.tv, et qui retrace toute l’histoire de l’avènement du parlant jusqu’au métier de "designer sonore".

On découvre comment les innovations sonores ont fait partie intégrante de succès historiques du septième art. Comme le premier "King Kong" par exemple, de Merian Cooper en 1933, avec ce cri terrifiant à l’époque, mixé à partir de celui d’un lion et d’un tigre. Ou comme "Une étoile est née" en 1976 quand Barbara Streisand a imposé à l’écran le format Dolby Stéréo, qui était utilisé alors que par des maisons de disques. "Star Wars" bien sûr, où tous les bruitages des combats et des robots proviennent d’enregistrements captés dans la nature. Et comment enfin - rendons à César ce qui est à César ! -, comment la radio a été le terrain privilégié de nombreuses expérimentations, dont celles d’Orson Welles dans son feuilleton radiophonique "La Guerre des mondes", qu’il a ensuite dupliquées à l’écran dans "Citizen Kane", avec une utilisation de l’espace sonore et visuel très novatrice.

Chronique réalisée en partenariat avec SIGNIS Cinéma.