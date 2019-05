"Qu’ils deviennent parfaitement un" (Jn 17, 20-26)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :

« Père saint,

je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,

mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi.

Que tous soient un,

comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.

Qu’ils soient un en nous, eux aussi,

pour que le monde croie que tu m’as envoyé.

Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,

pour qu’ils soient un comme nous sommes UN :

moi en eux, et toi en moi.

Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un,

afin que le monde sache que tu m’as envoyé,

et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.

Père,

ceux que tu m’as donnés,

je veux que là où je suis,

ils soient eux aussi avec moi,

et qu’ils contemplent ma gloire,

celle que tu m’as donnée

parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.

Père juste,

le monde ne t’a pas connu,

mais moi je t’ai connu,

et ceux-ci ont reconnu

que tu m’as envoyé.

Je leur ai fait connaître ton nom,

et je le ferai connaître,

pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux,

et que moi aussi, je sois en eux.

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

« Que tous soient un, nous dit Jésus ce matin

« Qu’ils soient un en nous, pour que le monde croie »

Voilà la prière que Jésus adresse à son Père, en même temps, à ses disciples, et,

aujourd’hui à chacun de nous.

C’est une prière, une supplication, une confidence ultime que Jésus confie à son Eglise,

peu avant sa Passion. C’est si important...

Il y a là, un risque de division dont Jésus a conscience dès l’origine. Il nous met en garde.

L’unité est essentielle, pour que le monde croie.

L’unité des disciples, l’unité des Eglises est nécessaire pour crédibiliser la parole des

disciples.

La recherche de l’unité entre tous les chrétiens du monde, et entre toutes les Eglises de la

planète n’est pas une option facultative, mais une obligation vitale pour que le monde croie

à l’Evangile, à Jésus Christ, Seigneur et Sauveur.

Non seulement nous devons éviter tout ce qui peut alimenter nos divisions, mais nous

devons être des artisans de paix et d’unité, des artisans de la rencontre fraternelle entre

chrétiens de toute dénomination, des artisans de réconciliation et de prière.

Nous ne pouvons pas prier le même « Notre Père » sans vouloir devenir véritablement

frères en Christ.

« Seigneur Jésus qui a prié pour que tous soient un, nous te prions pour l’unité des

chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Que ton Esprit nous donne

d’éprouver la souffrance de nos séparations, de voir notre péché, et d’espérer au-delà de

toute espérance. » Amen