"Qu’ils deviennent parfaitement un" (Jn 17, 20-26)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :

« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,

mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi.

Que tous soient un,

comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.

Qu’ils soient un en nous, eux aussi,

pour que le monde croie que tu m’as envoyé.

Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,

pour qu’ils soient un comme nous sommes UN :

moi en eux, et toi en moi.

Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un,

afin que le monde sache que tu m’as envoyé,

et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.

Père,

ceux que tu m’as donnés,

je veux que là où je suis,

ils soient eux aussi avec moi,

et qu’ils contemplent ma gloire,

celle que tu m’as donnée

parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.

Père juste,

le monde ne t’a pas connu,

mais moi je t’ai connu,

et ceux-ci ont reconnu

que tu m’as envoyé.

Je leur ai fait connaître ton nom,

et je le ferai connaître,

pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux,

et que moi aussi, je sois en eux

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

Comme dimanche dernier, nous accueillons la prière de Jésus à son Père.

Il prie à notre intention, Il prie pour tous ceux et celles qui croiront en lui, et sa prière

insistante demande l’unité des Chrétiens.

« Que tous soient un, comme Toi, Père, Tu es en moi et moi en Toi,

« Qu’ils soient un, pour que le monde croie en moi. »

Jésus prie pour l’unité dans l’amour.

La mission des disciples est de révéler le Père et son amour pour tous les hommes.

Leur témoignage sera reçu dans la mesure où, unis les uns aux autres, parce que tellement

unis en Christ, ils vivront de l’Amour même qui unit Jésus à son Père.

Cette unité de chaque croyant en Christ est le chemin incontournable, le chemin obligé

pour qu’advienne cette unité visible de tous les chrétiens et de toutes les Eglises.

« Que leur unité soit parfaite, nous redit Jésus, ainsi le monde saura que Tu m’as envoyé »

et que Jésus est Seigneur et Sauveur.

Car c’est à l’amour que les chrétiens auront les uns pour les autres, et pour tous les

habitants de notre planète, que tous pourront connaître Jésus, le Dieu d’Amour, de Justice

et de Paix.

Père, Ton Fils Jésus pensait à nous quand il priait pour l’unité de tous ceux qui croiraient

en Lui. Mais à cause de nos péchés, sa prière n’a pas été pleinement exaucée, et des

divisions déchirent encore nos Eglises.

Accorde-nous d’être tellement unis au Christ, que le monde reconnaisse ton envoyé,

comme celui qui est la source de notre unité, Jésus, le Seigneur de Ton unique Eglise.