"Qu’ils soient un comme nous-mêmes" (Jn 17, 11b-19)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :

« Père saint,

garde mes disciples unis dans ton nom,

le nom que tu m’as donné,

pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes.

Quand j’étais avec eux,

je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné.

J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu,

sauf celui qui s’en va à sa perte

de sorte que l’Écriture soit accomplie.

Et maintenant que je viens à toi,

je parle ainsi, dans le monde,

pour qu’ils aient en eux ma joie,

et qu’ils en soient comblés.

Moi, je leur ai donné ta parole,

et le monde les a pris en haine

parce qu’ils n’appartiennent pas au monde,

de même que moi je n’appartiens pas au monde.

Je ne prie pas pour que tu les retires du monde,

mais pour que tu les gardes du Mauvais.

Ils n’appartiennent pas au monde,

de même que moi, je n’appartiens pas au monde.

Sanctifie-les dans la vérité :

ta parole est vérité.

De même que tu m’as envoyé dans le monde,

moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.

Et pour eux je me sanctifie moi-même,

afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité.

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

Jésus parle à son Père qui est Notre Père.

Et Jésus parle de nous, comme il parle de ses disciples.

« J’ai veillé sur eux... je les garde dans la fidélité à Ton Nom...Je leur ai fait don de Ta

Parole... qu’ils aient en eux ma Joie et qu’ils en soient comblés. »

Non seulement Jésus a le souci de ses disciples, mais il a le souci de chacun de nous.

Son désir profond, c’est qu’au-delà de l’épreuve nous soyons dans la joie, une joie

complète, que rien ne nous enlèvera

Jésus prie pour nous. Il sait très bien que la vie de ses disciples et que notre vie ne sera pas

toujours simple et facile. De même que beaucoup ne reconnaissent pas Jésus ni son

message, de même ses disciples d’hier et d’aujourd’hui ne seront pas toujours reconnus.

Comme Jésus, ils seront persécutés, emprisonnés, condamnés et même tués...

On se souvient des moines de Tibhérine, des 19 Martyrs d’Algérie, des nombreux frères et

sœurs chrétiens persécutés, tués, de par le monde.

Oui, Jésus prie pour nous.

Il dit à son Père : Consacre-les dans la Vérité. Ta Parole est Vérité. »

Père Saint, ton Fils a donné Ta Parole à des hommes et à des femmes que le monde a pris

en haine. Ils ont tenu bon, parce que tu les as gardés dans la fidélité à ton nom.

Sans mérite de notre part, nous sommes pareils, pauvres pêcheurs pardonnés et envoyés en

mission, consacre-nous aussi dans la Vérité de l’Amour de Dieu et du don total de Ton

Salut.