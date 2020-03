Quand enfant rime avec confinement

Bien sur il y a le travail scolaire à ne pas négliger. On peut d’ailleurs utiliser le programme de France 4 qui a bouleversé son antenne et qui propose des cours pour les CP/CE1, les préscolaires et les plus grands.



Ensuite il y a le grand classique du coloriage, si vous avez une imprimante plusieurs dessinatrices et dessinateurs ont mis à disposition des dessins à noir et blanc à remplir, vous pouvez ajouter des bulles pour faire de la BD et un petit exercice d’écriture. Vous trouverez quelques propositions sur le site de RCF ( Garage Deloffre, Unepuceunpou, Pénélope Bagieu, Nob, Arthur de Pins ou encore Benjamin Chaud…). On peut signaler aussi l’initiative #coronamaison qui propose à tous d’imaginer son lieu de confinement rêvé et le jeu d’inventivité proposé par le dessinateur Boulet.

Je furete aussi du côté des musées et des bibliothèques puisque tout le monde se mobilise pour que le confinement se passe bien. On commence avec les initiatives de la Bibliothèque national de France qui propose pêle-mêle : l’appli Gallicadabra qui permets de choisir une histoire qui est lu par des comédiens et on peut aussi profiter des illustrations sur une tablette. On peut aussi feuilleter sur le site de Gallica des abécédaires extraordinaires y compris celui complétement charmant de Jean de Brunhoff qui mets en scène Babar et sa famille. Mais aussi une sélection de coloriage, d’animaux et de jouets en papiers, de pantins à animer, de jeux de cartes et de presse pour la jeunesse.

Je fini la sélection Bnf avec mon jeu préféré, que je pratique moi-même régulièrement pendant et hors du confinement ça s’appelle Bestiaires et maxi-monstres et ça permet d’inventer des chimères et des hybrides à partir d’enluminure médiéval.

Du coté des musées ont peut lorgner du coté de la Minoterie de Dijon qui propose des activités avec l’initiative mon musée pour m’amuser. Le Louvre permet une visite virtuelle avec 34 de ses chefs d’œuvres si vous êtes musée d’histoire naturelle, je vous conseille les expos en ligne de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.