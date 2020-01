D’un côté bien sûr la quarantaine d’années d’existence, remarquez d’ailleurs qu’il y a des étapes, on atteint la cinquantaine, la soixantaine, mais pour soixante-dix ans, rien ! Et puis être en quarantaine, à cause d’une épidémie, mais nous verrons qu’existe aussi la « sainte quarantaine ». Voilà donc un mot aux multiples facettes…

Pas d’erreur possible, c’est bien sûr le mot quarante qui lui vient du latin populaire quaranta, contraction du latin classique quadraginta, dérivé de quattuor, quatre.

Si le mot quarante est attesté dans la Chanson de Roland, en 1080, le mot quarantaine est quant à lui plus tardif dans son entrée en langue française, on en atteste en effet en 1174.

Le premier sens c’est le chiffre quarante, Henri Bosco déclarant par exemple que sur cent trente hectares, il y en avait une quarantaine de cultivables. Le deuxième sens est dédié au nombre de jours et il faut d’abord évoquer le sens religieux avec la période de quarante jours consécutifs, et donc la Sainte quarantaine, c’est-à-dire le carême et c’est Huysmans évoquant dans L’Oblat en 1903 « la sainte quarantaine […] admirable, la tristesse grandissant chaque jour, avant que d’éclater en les douloureux sanglots de la Semaine sainte ».

En Lorraine, ont existé aussi les messes de quarantaine, célébrée à l’intention d’un mort quarante jour après son décès. L’âge de quarante ans, est de son côté un sens apparu à la fin du XVIIe siècle. Enfin, il y a l’isolement à l’origine de quarante jours, imposé aux personnes ou aux animaux, contaminés ou pouvant être contaminés par unmaladie contagieuse. En fait, cet isolement sanitaire remonte vraiment au XIVe siècle, on en a la trace dans le grand Conseil de Raguse, en 1377, interdisant l’accès de la ville à ceux venant d’une zone où sévissait la peste. On pouvait être accueilli dans un lazaret, saint Lazare étant le patron des malades de la peste.

Au Royaume Uni, depuis les années 1800 on obligeait par exemple les animaux à une quarantaine de six mois. Il y a des quarantaines de vingt-et-un jour. Mais moi la quarantaine que je préfère, c’est la quarantaine des frites, une variété de pommes de terre hâtive, ou la quarantaine en fleur, la giroflée ainsi appelée.

Zola évoquant la « belle quarantaine blanche » dans Une page d’amour, une quarantaine au « puissant encens » ajoute Claudel.