Que fait l'Union européenne pour lutter contre l'épidémie de Covid-19?

Force est de constater que, malgré son dynamisme, la Commission européenne a du mal à avoir une action véritablement décisive contre l’épidémie en cours. Il faut dire que la compétence de l’UE en matière de santé est relativement faible : d’après les Traités, elle ne peut que soutenir la coordination des Etats. Et, ne nous leurrons pas : l’UE n’est pas plus active, car ses Etats membres ne souhaitent pas qu’elle le soit. L’Italie avait appelé l’Europe à mettre en place une centrale de répartition unique du matériel et des protections médicales, mais rien de tel n’a été décidé lors du Conseil européen extraordinaire tenu en vidéoconférence mardi.

Pourtant, la Commission est loin d’être immobile. Mais, c’est sur les conséquences économiques de la crise qu’elle peut le mieux agir. Ursula von der Leyen a ainsi proposé cette semaine de réaffecter entre 7,5 et 25 milliards d’euros au soutien des PME et a annoncé que l’UE ferait preuve de flexibilité dans son appréciation des déficits budgétaires des Etats touchés.

L’Italie a récemment appelé la Chine à l’aide, notamment pour la fourniture de matériel médical. Et, la Chine a fait savoir qu’elle ferait preuve de solidarité en envoyant une équipe médicale spécialisée en Italie, mais également un millier de respirateurs et deux millions de masques. La Chine est-elle le nouveau sauveur de l’Europe ?

Il faut surtout noter la différence de réactions entre les Etats-Unis qui traitent l’Europe comme les nouveaux pestiférés en fermant uniquement ses frontières et la Chine qui offre son aide à l’Italie, et, qui sait, demain à la France, l’Allemagne ou toute l’UE. Il est clair que la relation transatlantique risque de souffrir de cette crise alors que la relation sino-européenne devrait sortir renforcée. Mais, cette crise aura également des conséquences sur la cohésion européenne. Si les Européens ne sont pas capables de faire preuve de solidarité entre eux dans ce moment particulièrement difficile, alors l’Europe continuera à se déliter. La récente décision de l’Allemagne d’interdire toute exportation de matériel médical en dehors de son territoire national est un symbole lourd pour la solidarité européenne.

Le coronavirus est-il en train de provoquer une nouvelle crise économique en Europe et dans le monde, comparable à celle de 2007 ? Alors, le coronavirus provoque-t-il une crise économique mondiale ? On l’a vu avec la mise à l’arrêt de toute une partie de l’économie chinoise fin janvier, on le voit aujourd’hui avec la décision des Etats-Unis d’interdire les vols en provenance d’Europe : l’économie mondiale et, en particulier, l’économie européenne est en état de crise. Quelle sera la portée de cette crise ? Cela est très difficile à dire. Mais, il est vrai que depuis plusieurs mois, les signaux faibles se multipliaient pour annoncer la survenue d’une crise financière majeure. Il est possible que la crise sanitaire que nous connaissons en soit le déclencheur. Il est trop tôt pour le dire. A la semaine prochaine.