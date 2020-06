Que le souffle de l'Esprit nous bouleverse

Cette fête de Pentecôte 2020 aura été bien spéciale. Nous avons, pour beaucoup, retrouvé amis et communauté chrétienne. Célébration commune de la parole et du pain. Magnifique. Nous fêtions l’Esprit. L’Esprit du souffle initial. Celui-là même qui planait sur les eaux, au livre de la Genèse, avant même le geste créateur. Esprit bienveillant, protecteur, qui guidera tant et tant de sages et de prophètes dans l’histoire biblique, comme le jeune Tobie, guidé dans ses pérégrinations par un compagnon, Raphaël, qui ne révèle son identité d’un ange du Seigneur, qu’une fois tout danger écarté pour Tobie et son père guéri. Raphaël disparaît alors, comme Jésus au soir d’Emmaüs, car désormais habité de la force de son esprit, Tobie peut aller en confiance vers sa vie.

Aujourd’hui, si l’Église, habitée de l’Esprit de sagesse et de conseil, est appelée à pouvoir à nouveau se rassembler, elle est d’abord, je le crois, convoquée à sortir pour se rendre présente à ce temps douloureux, à celles et ceux que tenaillent la peine, la douleur de vivre, l’angoisse du lendemain, le sens de l’existence. Quitter trop d’habitudes, de façons de faire trop codées peut-être, de langages sans doute, pour se retourner vers ce temps éprouvé. L’Église, au souffle de l’Esprit de consolation et d’audace, ne peut se retrouver si elle ne s’est pas avant tout dispersée en faveur de tous. Elle existe pour se donner. On ne connaît que ceux à qui on se donne. On ne connaît que ce qui enflamme et brûle une vie.

Dieu s’est confié à nos mains. Non pour que nous le gardions dans notre enclos. Mais son souffle bouleverse nos existences auprès des vies malmenées d’aujourd’hui, présence réelle, encourageante, pour que notre présence autour de l’autel soit aussi réelle et juste, comme l’évoque le théologien tchèque Tomas Halik. Une présence qui n’a rien de hautaine, ni de sachante car elle blessée. Blessée des drames du monde. Blessée de ses crimes. Blessée de ne pas être suffisamment présente et agissante. L’esprit de liberté est là pour faire brèche en nous-même et nous pousser vers les horizons.