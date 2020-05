Que peut-on attendre du futur plan de relance économique européen de mercredi ?

Mais depuis quelques jours, les acteurs politiques, les ONG, les décideurs économiques se mobilisent pour tenter d’influencer et mettre la pression sur Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission.

Ce fut le cas du président français et la chancelière allemande qui ont proposé la semaine dernière un plan de 500 milliards d’euros, avec une dette portée par tous les états membres.

Que peut-on penser de ce plan franco-allemand ?

Rencontre avec François Decoster, maire de Saint Omer et membre du Comité européen des régions, qui décrypte ce plan et qui apelle à une Europe plus fédérale pour faire face aux futures crises.