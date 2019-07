"Que pourra donner l’homme en échange de sa vie ?" (Mt 16, 24-28)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite,

qu’il renonce à lui-même,

qu’il prenne sa croix

et qu’il me suive.

Car celui qui veut sauver sa vie

la perdra,

mais qui perd sa vie à cause de moi

la trouvera.

Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il

à gagner le monde entier,

si c’est au prix de sa vie ?

Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ?

Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges

dans la gloire de son Père ;

alors il rendra à chacun selon sa conduite.

Amen, je vous le dis :

parmi ceux qui sont ici,

certains ne connaîtront pas la mort

avant d’avoir vu le Fils de l’homme

venir dans son Règne. »

Source : AELF



Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

J’interviens souvent auprès de collégiens et de lycéens sur le thème « Réussir dans la vie ou

réussir sa vie ? » Réussir dans la vie, c’est réussir sous le regard des autres. Combien je rencontre

d’adolescents préoccupés par le regard que les autres portent sur eux. Ils soignent leur apparence,

leurs vêtements … se mettent à leur avantage dans les photos et les propos qu’ils font circuler sur

les réseaux sociaux, cachant soigneusement tout ce qui peut être de l’ordre de leurs faiblesses et de

leurs limites.

Telle n’est pas la voie que Jésus propose. Il demande à chacun d’accepter de prendre sa

croix à bras le corps. Sa croix, ce peut être tous les aspects de sa personne que l’on refuse de voir,

ce peut être toutes les situations qui ne se déroulent pas de la manière escomptée. Il invite chacun à

renoncer à vouloir construire une belle image de lui-même, pour gagner l’estime de tout le monde

« Quel avantage un homme aurait-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? » Il invite

chacun à être pleinement lui-même, et malgré cette croix qui peut être pesante, à continuer

d’avancer. « Si quelqu’un veut marcher à ma suite qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. »

Il nous montre le chemin, lui qui a accepté de décevoir ses amis qui l’avaient choisi pour

Messie et ne supportaient pas l’annonce de sa passion, lui qui a décidé de monter à Jérusalem pour

répondre à la volonté du Père.

Prions aujourd’hui le Seigneur afin qu’il nous donne la force de porter notre croix, de

refuser tout mode d’esquive et qu’il nous permette ainsi de marcher à sa suite.