Quel bilan et quel avenir pour le fonds de solidarité dans le Rhône ?

Avec le prêt garanti par l'État (PGE), c’est LA grande mesure de soutien aux entreprises déployée depuis le début de la crise du covid : en un an, entre mars 2020 et mars 2021, le fonds de solidarité représente 22,7 milliards d’euros d’aides versées au niveau national. La région Auvergne-Rhône-Alpes représente 14 % de ce montant, derrière l’Île-de-France. Les secteurs de l’hébergement et de la restauration captent aussi 34 % du montant total de ces aides.

Dans le département du Rhône, 66 000 entreprises ont été soutenues par le fonds de solidarité depuis le début de la crise pour un montant total de 770 000 millions d'euros.

Seulement, avec le déconfinement et les réouvertures progressives des commerces, des restaurants et des lieux culturels, le fonds de solidarité va être amené à changer. Et les scénarios sont à l'étude.