Quel impact de la crise sanitaire sur les associations finistériennes ?

Plus d'un an après le début de la crise sanitaire, quelles sont les conséquences pour les associations finistériennes ? C'est ce que cherche à savoir l'Espace associatif Quimper Cornouaille qui chapote au niveau départemental une vaste enquête lancée par le RNMA ( le Réseau National des Maisons des Associationsl) et Recherches & solidarités. Les associations finistériennes sont invitées à répondre à un rapide questionnaire (disponible sur la page facebook de l'Espace associatif Quimper Cornouaille) pour connaître leur état de santé de tous les points de vue explique Guillaume Hardy, de l'espace association quimper cornouaille.