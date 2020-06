Quel impact du déconfinement sur le marché immobilier ?

Selon une étude menée par le réseau Logic Immo et SeLoger.com sur la métropole lilloise, 2/3 des acheteurs potentiels cherchent une maison contre 50% avant. Les prix se maintiennent. Et les villes moyennes - entre 2000 et 60 000 habitants - sont de plus en plus attractives. Une tendance qui se confirme sur les autres grandes métropole françaises.

Sur la métropole lilloise, en-dehors de Lille, le Top5 des villes moyennes recherchées sont ainsi en premier Marcq-en-Baroeul, suivis de Villeneuve d’Ascq, Capinghem, La Madeleine et Croix.

Les détails avec Séverine Amate, porte-parole du réseau Logic Immo et SeLoger.com