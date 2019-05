Quelle place pour l'Europe dans le monde ?

Lorsque l’on regarde une carte du monde l’Union Européenne représente aujourd'hui 3% de la surface terrestre, un peu moins de 7 % de la population du globe pour l’instant, si l’on ne prend pas en compte le déclassement démographique que va entraîner le Brexit. La démographie reste un indicateur incontournable d’une puissance comme nous l’explique Pierre Verluise, docteur en Géopolitique, fondateur du Diploweb.com au micro de Naomi Levannier.

L’Union européenne, c’est donc aujourd’hui 28 pays, 512 millions de citoyens et bientôt 446 millions d’habitants si l’on se projette après le Brexit. Et si l’Union européenne est encore devant les Etats Unis qui comptent 327 millions d’habitants, elle est très loin derrière la Chine et ses 1,3 milliards d’habitants.

Malgré une démographie en baisse l’union européenne est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale, derrière les Etats-Unis et devant la Chine : en 2017, l'Union Européenne cumulait un Produit intérieur brut de 15.330 milliards d'euros, soit environ 22% du PIB mondial. Les Etats-Unis, la même année, occupaient la première place du classement avec 19.377 milliards de dollars. Quant à la Chine, elle est donc derrière l'UE avec 12.362 milliards de dollars de PIB.

Précisons que l’Europe reste la première exportatrice de produits agricoles, loin devant les Etats-Unis et le Brésil. C’est aussi le plus grand exportateur mondial de produits manufacturés et de services. Autant d’atouts qui en font un acteur incontournable dans le monde. C’est ce que nous dit Sylvain Khan, historien et géographe au centre d'histoire de Sciences Po.

L’Union européenne une puissance commerciale incontournable sur la scène mondiale. Mais pour Pierre Verluize il faut toutefois nuancer le poids économique que représentent les 28 aujourd’hui.

Au delà de l’aspect démographique, économique, l’Union Européenne est aussi un acteur diplomatique. Mais cela en fait il pour autant une puissance diplomatique? Pas si simple à en croire Philippe Dugot, professeur et maître de conférences à l’Université Toulouse II, coauteur du livre Géopolitique de l’Europe aux éditions Nathan.

Difficile donc pour l’Union Européenne de parler à l’unisson. Les Etats membres jouent chacun leur partition à l’égard du reste du monde. Une réalité qui explique en partie les difficultés à concevoir une défense européenne. A l’heure où l’on célèbre le 70ème anniversaire de l’OTAN les européens ont du mal à s’accorder sur la meilleure façon de garantir la sécurité du continent.

La semaine dernière le Parlement européen a malgré tout approuvé à Strasbourg un accord partiel sur la création et la dotation financière d’un Fonds européen de la défense pour 2021-2027. C’est une première étape. Ce Fonds européen de la défense doit en principe contribuer à la mise en place d'une base industrielle et technologique de défense européenne forte, compétitive et innovante. Reste que, à l’aube de ces élections européennes un certain nombre de défis attendent l’Union à commencer par celui justement de l’unité. Pierre Verluize.

On le voit, de nombreux défis attendent l’Union Européenne pour peser sur l’échiquier mondial. Pour la suite de notre série de dossiers consacrés à l’Europe nous nous intéresserons à l’Europe près de chez vous, la politique européenne des territoires.