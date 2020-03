Quels enjeux pour les élections municipales à Saumur ?

Ce mardi 3 mars 2020, RCF Anjou organise un débat entre les candidats aux municipales à Saumur, en partenariat avec Le Courrier de l’Ouest. Il aura lieu de 18 h 10 à 20 h à la CCI de Saumur et sera diffusé en direct sur RCF Anjou. Quelles sont les six listes en présence ? Quels pronostics pour ce scrutin ? Quels sont les enjeux de la campagne ? On en parle avec Marion Bastit, journaliste à RCF Anjou, qui animera ce débat avec Pierre-Louis Augereau, du Courrier de l’Ouest.