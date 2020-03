Quels enjeux pour les municipales à Cholet ?

Six candidats convoitent le fauteuil de maire à Cholet. Avec quelques dossiers qui vont faire débat comem celui du potentiel stade de football ou la vitalité des commerces du centre ville. On fait le point sur la campagne avec Gabriel Boussonnière du Courrier de l'Ouest à Cholet.



A noter que ce jeudi 05 mars de 18h10 à 20h en publci et en direct aura lieu un débat qui confrontera les programmes avec les 6 candidats.