Qui est Cédric ROUILLON le nouveau directeur de RCF Jerico Moselle?

Cédric ROUILLON, auparavant directeur de l'association "La Passerelle" et responsable de la publication de "BornyBuzz", prendra la direction de RCF Jerico Moselle au 1er octobre 2019.



A l'occasion de la rentrée des bénévoles, salariés, et administrateurs de la station, nous avons souhaité faire mieux connaissance avec lui, et savoir quelles-sont ses priorités pour l'avenir de votre radio.