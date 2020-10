"Quiconque s’élève sera abaissé ; et qui s’abaisse sera élevé" (Lc 14, 1.7-11)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Un jour de sabbat,

Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens

pour y prendre son repas,

et ces derniers l’observaient.

Jésus dit une parabole aux invités

lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières places,

et il leur dit :

« Quand quelqu’un t’invite à des noces,

ne va pas t’installer à la première place,

de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi.

Alors, celui qui vous a invités, toi et lui,

viendra te dire :

“Cède-lui ta place” ;

et, à ce moment, tu iras, plein de honte,

prendre la dernière place.

Au contraire, quand tu es invité,

va te mettre à la dernière place.

Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira :

“Mon ami, avance plus haut”,

et ce sera pour toi un honneur

aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi.

En effet, quiconque s’élève sera abaissé ;

qui s’abaisse sera élevé. »



Source : AELF

Méditation du Père Emmanuel Payen

L’humilité est la voie royale pour suivre Jésus.

Jésus ne nous invite pas à être faussement humbles par calcul.

Dans cette parabole, Il nous indique le chemin de la vraie grandeur, l’humilité, se savoir petit, vulnérable, fragile

Etre libre en se reconnaissant soi-même faible, surtout par rapport au regard des autres.



L’orgueil est un piège. En voulant montrer une belle figure de nous-mêmes, on entre dans la spirale du mensonge. On se prend au jeu de paraître un autre en cachant toutes nos limites.



Ce faisant on se ferme au don gratuit que Dieu désire nous faire de sa propre vie. L’orgueil nous enferme. Puisque je n’ai pas besoin des autres en reconnaissant mes manques, j’en arrive à ne pas avoir besoin de Dieu.



L’orgueil est un aveuglement sur soi-même l’humilité est un consentement au réel qui m’ouvre un chemin de croissance…

« qui s’abaisse sera élevé »



Seigneur, Notre Dieu, tu élèves les petits et repousse les orgueilleux.

Jésus nous invite à rechercher l’humilité, non pas par calcul, mais pour être vrai avec nous-mêmes et avec Lui.



Accorde-nous cette grâce de l’humilité et, pour l’accueillir, que ton Esprit Saint répande en nous la simplicité et la droiture du cœur, à l’imitation de Celui qui s’est abaissé jusqu’à mourir sur la Croix pour nous sauver, Jésus, notre Frère, Notre Seigneur.