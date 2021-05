"Rabbouni, que je retrouve la vue !" (Mc 10, 46b-52)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

tandis que Jésus sortait de Jéricho

avec ses disciples et une foule nombreuse,

le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait,

était assis au bord du chemin.

Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth,

il se mit à crier :

« Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! »

Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire,

mais il criait de plus belle :

« Fils de David, prends pitié de moi ! »

Jésus s’arrête et dit :

« Appelez-le. »

On appelle donc l’aveugle, et on lui dit :

« Confiance, lève-toi ;

il t’appelle. »

L’aveugle jeta son manteau,

bondit et courut vers Jésus.

Prenant la parole, Jésus lui dit :

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »

L’aveugle lui dit :

« Rabbouni, que je retrouve la vue ! »

Et Jésus lui dit :

« Va, ta foi t’a sauvé. »

Aussitôt l’homme retrouva la vue,

et il suivait Jésus sur le chemin.



Source : AELF

Méditation Père Sébastien Antoni

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »



Cette question, si nous n’étions pas suffisamment attentifs, nous pourrions croire qu’elle vient d’un homme parlant à Dieu. Car nombreux sont ceux qui se mettent à genoux devant Dieu (et parfois même à quatre pattes s’il le faut) pensant ainsi être sûr de bien faire la volonté de Dieu, reprenant à leur compte la parole de Jésus aux heures cruciales de ses choix : « non pas ce que je veux mais ce que tu veux ».



Or, ici, c’est Jésus, Dieu qui dit ces mots ! Que veux tu que je fasse pour toi ? se mettait aux pieds de Bartimée…



Retournement de situation. Conversion de l’Évangile. Ce n’est plus l’homme qui prie Dieu mais Dieu qui prie l’homme : « que veux-tu que je fasse pour toi ? » Et si nous en doutions encore, sachons que Jésus ne l’a pas dit qu’une seule fois, comme ici avec le fils de Timée, mais il l’a dit quelques versets plus haut, versets que nous avons entendus pas plus tard qu’hier, lorsqu’il répondait à la demande des fils de Zébédée : « que voulez-vous que je fasse pour vous ? »



Oserons-nous alors laisser cette parole du Christ résonner ? Si nous l’acceptons, elle touchera et éveillera notre désir le plus profond, ce désir où se cache la volonté de Dieu ! Car il y a enfoui en chacun de nous un désir de vie, de vérité et de liberté qu’il n’est pas toujours facile de voir ni de reconnaître… nous sommes alors comme Bartimée… les yeux incapables de voir, mendiant sans être sûr de vivre, de pouvoir vivre et parfois même de vouloir vivre….



Contemplons alors Jésus au sol devant nous, comme les apôtres l’ont vu au lavement des pieds : il est bien le serviteur, celui de notre liberté, celui qui prend en main notre marche avec Dieu.



Mais accepterons-nous de tout remettre entre ses mains ? y compris le soin de nous demander « que veux-tu que je fasse pour toi ? ». chers amis, je me permets de vous le dire aujourd’hui à toi dans ta voiture pour aller travailler, toi qui te réveille, toi qui prends ton petit déjeuner ou qui conduit tes enfants à l’école. « Confiance, lève-toi, il t’appelle ! »