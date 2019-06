Rachid Soulimani : "il y a des impacts qui peuvent être irréversibles"

De nombreux indices tels que des tsunamis, des tempêtes d'une force étonnante, des raz de marée et bien d'autres indices nous prouvent que le changement climatique est en route et avec lui de nombreuses répercussions non seulement sur la faune et la flore mais également sur notre santé. Rachid Soulimani, professeur en neurotoxicologie, développement et bioactivité à l'Université de Lorraine et également blésois.