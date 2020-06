Racisme institutionnel? Un bien mauvais procès

​L’émotion justifiée face à la mort de George Floyd sous l’effet de la violence policière à Minneapolis aux États-Unis n’a pas été sans provoquer une vive émotion en France. Au moment où rebondit l’affaire Adama Traoré, cet homme décédé suite à une intervention de police dans le Val-d'Oise en 2016, des voix comme celle de Rokhaya Diallo s’expriment pour dire que, je cite : "l’État français produit du racisme institutionnel". Mais de quoi parle-t-on ?

Que le racisme existe en France est hélas une évidence. Qu’une personne à la peau noire ou d’apparence maghrébine connaisse des discriminations à l’embauche, sauf bien sûr pour des métiers mal considérés, ou subisse régulièrement des contrôles de police auquel je ne suis jamais confronté, est un fait avéré. Oui, il y a des gens racistes en France, y compris, on en a eu la preuve récente par deux réseaux dits sociaux, dans les forces de police. Oui, c’est intolérable.

Mais dire qu’il y a un racisme institutionnel est une contre-vérité. Face à Jean-Christophe Buisson, rédacteur en chef du Figaro Magazine, qui lui signalait cela l’autre jour sur RTL, Rokhaya Diallo s’est érigée comme ayant le monopole de la parole sur le racisme.

Son raisonnement est simple : en tant que Noire, je suis plus victime de violence policière, donc je suis plus légitime à parler du racisme que mon interlocuteur. Cette posture est désastreuse à plusieurs titres. D’abord parce qu’elle est factuellement inexacte. Que je sache, la majorité des "Gilets jaunes" bastonnés par la police n’étaient pas noirs. La matraque s’abat assez indifféremment sur des crânes de toute origine. Ensuite, parce que Rokhaya Diallo essentialise les personnes en fonction de leur couleur de peau. Non, ce n’est pas parce qu’on est noir qu’on n’est pas raciste et parce qu’on est blanc qu’on l’est. Enfin, ce discours vient relayer celui d’un prétendu "privilège blanc", démenti par la réalité : l’agriculteur en faillite, le chômeur en fin de droit, le SDF devant nos portes sont indifféremment blancs ou noirs. Ce sont des personnes que notre société a laissé sur le bord de la route du progrès, qui méritent toute notre attention quelle que soit leur couleur de peau.

Ces confusions complaisamment entretenues autour d’un racisme de la France tracent une autoroute à l’extrême-droite hurlant au "grand remplacement". Et pendant ce temps, on oublie la fracture sociale qui s’accentue jour après jour dans notre pays.