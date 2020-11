Radio don: dans les coulisses de la radio RCF

Cette semaine de radiodon est essentielle pour RCF parce que RCF a la particularité de n’appartenir à personne d’autre qu’aux auditeurs de RCF. Ils sont les principaux financeurs de cette radio unique en France et, 50% des ressources de RCF arrivent à la fin de l’année à partir de maintenant.

Pour comprendre pourquoi ce Radio don est essentiel, il faut comprendre ce qu’est RCF. "RCF joue un rôle majeur comme média chrétien, comme un média qui porte l'écologie intégrale. On a pu parler des défis technologiques que nous avons pour demain. On parle aussi de la vie spirituelle, de la façon de vivre l'œcuménisme", explique Philippe Lansac, le directeur éditorial de RCF.

Un Radio don unique à cause du confinement

D'habitude, le Radio don est une grande fête. Partout dans nos radios locales il y a des portes ouvertes, des ateliers radio pour les enfants, des émissions spéciales délocalisées pour aller à votre rencontre parce que c’est pour vous, pour chacun de vous que nous sommes à l’antenne chaque jour. Mais avec le confinement, on ne peut pas se voir.

Nous avons été obligés, nous aussi, à réinventer notre manière de travailler pour traverser avec vous ces deux confinements. Vos témoignages de fidélité nous ont beaucoup marqués. "Je suis bouleversé par les messages qu'on reçoit des auditeurs depuis le premier confinement. Certains nous ont découverts vraiment et ça me bouleverse car on a eu rôle important pour accompagner les personnes en situation de solitude", confie Melchior Gormand, animateur.

De investissements techniques

Dans ces conditions, il a fallu monter des studios mobiles chez les journalistes et animateurs de RCF. Nos chroniqueurs sont équipés avec des outils numériques et des logiciels spéciaux pour faire l’antenne à distance sans trop détériorer le son. C’est une aventure un peu extraordinaire pour nous, mais un énorme défi technique qui a été orchestré par les ingénieurs du son de RCF. "Pour faire ça c'est beaucoup d'investissement technique dans des appareils qui nous permettent de tous être interconnectés et de faire des interventions en son clair comme si on était dans le même studio", explique Julien Colnot, chargé des outils de production.

L’auditeur toujours au cœur des préoccupations de RCF

À une époque, un slogan de RCF disait : "RCF, l’homme au cœur de nos préoccupations". Nous sommes préoccupés par vous et avons besoin de vous, pour vous. Et parmi vous, certains fidèles auditeurs ne donnent pas encore. C’est à vous que s’adresse ce Radio don. "Cette semaine de Radio don est une semaine pendant laquelle des auditeurs qui ne nous donnaient pas jusqu'alors sont touchés par un argument, un témoignage. Tout fait déclic dans l'esprit des donateurs", explique Ingrid Blanchard, directrice générale adjointe déléguée à la communication et au marketing, qui organise cette énorme mobilisation du radiodon. "Si tous les auditeurs donnaient ne serait-ce que dix euros, le budget de RCF serait bouclé", assure-t-elle.

Olivier Tonnelier est présent à l'antenne pour vous le rappeler chaque jour. "Beaucoup de gens ne mesurent pas à quel point notre sort dépend de votre générosité. On prend conscience qu'on a un devoir vis-à-vis des auditeurs de rester fidèle à une certaine éthique dans nos informations et nos programmes", explique-t-il.

Pour encourager les donateurs, ce témoignage de Marie sur notre site internet : "Bravo pour cette radio que j'écoute tous les jours ! J'aime tellement la matinale ! Je suis âgée mais je me lève plus tôt pour ne pas en perdre une miette ! Avec ma gratitude pour ce que vous nous donnez : intelligence, générosité, espérance et tout ça avec tellement de coeur ! Merci !"

Vous pouvez donner via l'application et le site internet, ou en appelant le 0 810 333 77.