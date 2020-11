Radio Don: "RCF est une voix singulière qu’il faut défendre et soutenir", selon Marc Soulé

Du lundi 16 au dimanche 22 novembre, c’est le Radio Don sur l’antenne de RCF : une semaine dédiée aux dons des auditeurs. Ces dons sont précieux et cruciaux car ils permettent de faire vivre le réseau de radios associatives qui composent RCF. C’est ce qu’explique son président Marc Soulé dans cet entretien.

Alors qu’il entame son troisième Radio Don en tant que président, l’état d’esprit de Marc Soulé "se résume entre confiance et réalisme". "On a confiance en vous, nos auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux et fidèles", assure-t-il.

Toutefois, il reste réaliste car "RCF n’a pas été épargnée par la crise actuelle". C’est donc une "semaine cruciale" qui s’ouvre aujourd'hui car les dons des auditeurs permettent chaque année de faire vivre la radio. "Nous ne vivons pas d’impôts comme les radios publiques ni de la publicité comme les radios commerciales", explique-t-il.

Un don qui engage

Mais la crise a renforcé la raison d'être de la radio. "Donner à RCF n’est pas seulement un acte de générosité. C’est aussi un acte d’engagement et de confiance", explique Marc Soulé. "Soutenir RCF c’est aussi aider ces causes qui vous tiennent à cœur car nous nous faisons l’écho de leurs actions sur nos ondes", ajoute-t-il. Par ailleurs, "soutenir RCF et soutenir sa mission d’évangélisation sur les ondes est une forme d’acte missionnaire", affirme Marc Soulé.

RCF est un média singulier dans le paysage médiatique actuel. Il s’agit d’un "média chrétien, ouvert à tous, chrétiens comme non-chrétiens, pratiquants comme non-pratiquants". C’est un média porteur de sens. "Notre vocation chez RCF c’est d’être proche de façon géographique, spirituelle, existentielle. RCF est une voix singulière qu’il faut défendre et soutenir", assure Marc Soulé.

Un développement mutuel

"J’ai la chance de rencontrer beaucoup de salariés, de bénévoles et d’auditeurs. Ce qui me frappe toujours dans ces rencontres, c’est à la fois la grande diversité, et en même temps, le grand engagement et le grand attachement à la radio", raconte Marc Soulé. "Nous avons 600 000 auditeurs fidèles. Nous pouvons nous souhaiter de nous développer mutuellement", ajoute-t-il.

"Notre radio se développera si vous auditeurs vous y trouvez soutien, de la joie." C’est pour que RCF puisse continuer à produire et diffuser les programmes que vous écoutez chaque jour qu’il est important de la soutenir financièrement. "RCF c’est votre radio. Vous en êtes les auditeurs, les acteurs et je l’espère les donateurs", conclut Marc Soulé.

Pour donner, vous pouvez composer le 0 810 333 777 pour la France et le 04 237 00 74 pour la Belgique. Vous pouvez également donner via le site internet et l’application.