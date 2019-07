"On ramasse dans des paniers ce qui est bon..." (Mt 13, 47-53)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait aux foules :

« Le royaume des Cieux est encore comparable

à un filet que l’on jette dans la mer,

et qui ramène toutes sortes de poissons.

Quand il est plein, on le tire sur le rivage,

on s’assied,

on ramasse dans des paniers ce qui est bon,

et on rejette ce qui ne vaut rien.

Ainsi en sera-t-il à la fin du monde :

les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes

et les jetteront dans la fournaise :

là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. »

« Avez-vous compris tout cela ? »

Ils lui répondent : « Oui ».

Jésus ajouta :

« C’est pourquoi tout scribe

devenu disciple du royaume des Cieux

est comparable à un maître de maison

qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »

Lorsque Jésus eut terminé ces paraboles,

il s’éloigna de là.

Source : AELF



Méditation Pasteur Nicole Fabre

Jeudi 1er août : Mt 13, 47-53

Ramasser, rejeter. Comme dans la parabole de l’ivraie et du bon grain, le tri n’est pas notre affaire. Ce sont les anges, ceux qui n’ont pour fonction que d’annoncer la parole en acte ou par des mots, comme dit leur nom. Autrement dit : Dieu lui-même. Ce qui est le propre des disciples, c’est sans doute le fait de lancer les filets. Echos très fort à l’appel des quatre premiers disciples. Il leur a été dit : Je vous ferais pêcheurs d’homme. Si l’on tend l’oreille, les différentes paraboles insistent lourdement sur le fait que le jugement, le tri ne nous appartient pas. Ce n’est pas à nous de le faire, dans la diversité immense des personnes, des cultures. Par contre, les paraboles insistent sur ces deux actions : ramasser, rejeter. Sans doute pour que tous ceux et celles qui accueillent le Royaume déjà présents se prêtent à cette action de tri. C’est une action de vie, une action joyeuse. Elle vient nous débarrasser de ce qui en nous est pourri, selon l’un des sens du terme. Elle vient nous débarrasser de ce qui est tordu en nous. Et ce n’est pas forcément ce qui est neuf qui est mauvais. Ni ce qui est vieux, ancien. Nous avons à apprendre de Dieu lui-même le discernement.

Esprit Saint, vient faire ce tri en nous, aujourd’hui.