"On ramasse dans des paniers ce qui est bon..."(Mt 13, 47-53)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait aux foules :

« Le royaume des Cieux est encore comparable

à un filet que l’on jette dans la mer,

et qui ramène toutes sortes de poissons.

Quand il est plein, on le tire sur le rivage,

on s’assied,

on ramasse dans des paniers ce qui est bon,

et on rejette ce qui ne vaut rien.

Ainsi en sera-t-il à la fin du monde :

les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes

et les jetteront dans la fournaise :

là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. »

« Avez-vous compris tout cela ? »

Ils lui répondent : « Oui ».

Jésus ajouta :

« C’est pourquoi tout scribe

devenu disciple du royaume des Cieux

est comparable à un maître de maison

qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »

Lorsque Jésus eut terminé ces paraboles,

il s’éloigna de là.



Source : AELF

Méditation Pasteur J.P. Sternberger

En ce temps-là, il n'y avait dans la mer que poissons, coquillages, algues et crustacés. Aussi la parabole de Jésus nous fait l'effet d'une recette pour une gigantesque bouillabaisse dans laquelle les anges cuisiniers feraient cuire tout ce qui se mange et rejetteraient l'impur et l'impropre qu'aurait ramené un grand filet jeté dans la mer.

Mais en ce temps-ci qui est le nôtre, que ramènerait ce grand filet ? Du plastique, des boues rouges, des algues trop vertes pour être saines ? L'image a évolué mais son sens reste le même. Il va bien falloir qu'un jour, quelqu'un s'attelle à l'immense tâche de dépolluer la terre à commencer par la mer. Et cela s'appelle le jugement dernier.

Dernier ou premier ? Dernier car définitif mais premier car marquant le premier jour d'une nouvelle création à laquelle nous aspirons tous. Car si nous craignons avec raison les foudres du jugement dernier ­— qui pourrait en sortir indemne ? —, la terre à laquelle nous appartenons aspire à ce jugement premier qu'anticipe la résurrection du Christ, premier né d'entre les morts.

En ce temps qui vient, en ce temps que nous portons déjà en nous, se fera et se fait le tri entre ce qui nous tire en arrière et ce qui nous ouvre à l'espérance. Pour l'heure nous sommes ce filet plein de beaux poissons et de déchets polluants.

Que la vie, Seigneur l'emporte aujourd'hui dans nos vies sur laquelle tu jetteras alors le filet.

Amen