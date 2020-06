Rapport du Sénat sur le patrimoine: protéger, rénover, valoriser

Ce rapport tombe effectivement à point nommé, alors que les conseils municipaux de quelques 30.000 communes viennent enfin d’élire leur maire. Des communes rurales pour la plupart, où le patrimoine pose souvent plus de problèmes qu’il n’apporte de solutions. À tort. Mais comment blâmer des édiles qui se retrouvent souvent seuls face à des trésors en mauvais état, et à des choix financiers cornéliens : nouvelle salle communale, ou restauration de l’église ?

Dans ce rapport, il y a des constats et des recommandations. 36 très exactement, un chiffre d’orfèvre. Les deux tiers de ces recommandations s’adressent directement aux maires. Un échelon territorial dont la crise sanitaire a montré l’importance et la solidité. Il faut, dit le rapport, les encourager, nos maires, les soutenir, les conseiller pour qu’ils s’approprient cette idée clé : le patrimoine est une chance, et non pas un poids. Mais au-delà de la formule, ce rapport donne une liste d’outils, des classiques et des nouveaux : l’étude du bâti de la commune par un architecte des bâtiments de France, une vraie formation des maires au patrimoine, avec la présentation de réhabilitations réussies, ouvrant à des utilisations inattendues, des reconversions. Le partenariat public - associations, etc.

La délégation aux collectivités territoriales a auditionné un assez grand nombre d’acteurs et de défenseurs reconnus du patrimoine, dont Benoît de Sagazan, directeur de la rédaction du Monde de la Bible, dans le groupe Bayard, créateur d’un blog patrimoine, et fondateur, il y a peu, de l’Institut Pèlerin du patrimoine. Benoît de Sagazan plaide pour que les communes, au lieu de chercher à vendre leur église désaffectée, recourent à un bail emphytéotique avec quelqu’un qui porte un projet recevable, évidemment. L’idée figure parmi les recommandations.

C’est ce qui se dessine par exemple à Granville, dans la Manche, pour l’église Saint-Paul. Un édifice du XIXe siècle, massif et en mauvais état, au centre de la ville. L’hiver dernier, la mairie a validé le principe d’un bail de 50 ans avec une fondation espagnole d’art contemporain, pour un loyer annuel de 1.000 euros. Ça paraît dérisoire, mais en contrepartie cette fondation s’engage à prendre en charge la rénovation complète de l’église.

Enfin dernière recommandation, en numéro deux, celle-là. Je vous la cite dans le texte : "Encourager les Français au « patriotisme patrimonial et culturel » en mobilisant les élus locaux pour soutenir et relayer au maximum, au niveau local, l'initiative « Cet été je visite la France » !" J’espère, chère Stéphanie, que vous allez la suivre à la lettre.