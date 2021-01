Ras-le-bol dans les salles de profs

Une dizaine de syndicats d’enseignants appellent à manifester ce mardi 26 janvier dans toute la France, pour dénoncer leur situation sanitaire, leurs conditions salariales, la remise en cause du financement des Zones d'éducation prioritaire mais aussi la destruction d’emplois (193 emplois dans l'Académie de Lille en septembre 2021). Une unité syndicale jamais vue depuis 2010.



Il est attendu une grève majoritaire de plus de 50 % des enseignants mais aussi des Atsem, animateurs ..., aussi bien dans le privé que le public, avec deux cortèges à Calais dès 9h30 et à Lille à 14h30 départ porte de Paris.



Eric Duflos, secretaire départemental pour le Pas-de-Calais du syndicat enseignant SNES, témoigne de l’incompréhension de sa profession face aux dernières décisions du ministère.