Rassemblement personnel AESH ce jeudi 08 avril à Mende

Le jeudi 8 avril est une journée nationale d’action et de grève à l’appel de l’intersyndicale. Le rassemblement prévu à Mende (CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, SNALC) a pour objet de mettre en lumière le rôle des AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap. En se mobilisant, les syndicats pointent du doigt la situation de précarité de ces personnels, la dégradation des conditions de travail de ces professionnels, et la dégradation de l’accueil des élèves en situation de handicap. La mise en place des PIAL (pôle d’inclusion d’accompagnement localisé) est notamment remise en cause. En Lozère, on dénombre cent-soixante-deux AESH sous contrat.

UN RASSEMBLEMENT MAINTENU À MENDE

“Le rassemblement départemental aura lieu à Mende sur la Place Urbain V, ce jeudi 8 avril à partir de 10h” a indiqué Hervé Fumel, secrétaire général de la FSU Lozère au micro de Jean-Claude Astruc pour RCF.

L’intersyndicale avait demandé audience à la Préfecture, “puisqu’il y a des AESH dans l’enseignement agricole” a ajouté Hervé Fumel, ainsi qu’à Monsieur le DASEN de la Lozère (directeur académique des services de l’Éducation nationale). La préfecture n’a pas répondu à cette demande à ce jour. En revanche, Alexandre Falco recevra les syndicats le jour-même à la DSDEN de Lozère à Mende (Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale). Les explications avec Hervé Fumel secrétaire départemental de la FSU