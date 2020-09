Réchauffement climatique : les propriétaires privés de forêts en première ligne

Les forêts souffrent aussi du réchauffement climatique. En Touraine les bois et forêts couvrent 24 % du territoire et 90 % sont privés. Alors, leurs propriétaires, réunis en assemblée générale lundi, sont en première ligne pour préserver des forêts fragilisées. Il s'agit d'entretenir et préserver surtout, parce que les conséquences de plusieurs années de sécheresse et de fortes chaleurs sont de plus en plus visibles dans les forêts. Antoine de Roffignac, président du syndicat des forestiers privés de Touraine et lui-même propriétaire d'une forêt, à écouter dans cette édition.

Et c'est une annonce diffusée hier soir, mercredi 23 septembre : les rassemblements de plus de 30 personnes, comme les mariages, fêtes de famille, communions ou encore les évènements associatifs sont interdits dans le département. Cette interdiction devrait durer 15 jours, annonce Olivier Véran. Et le ministre de la santé prévient qu'il y aura de possibles nouvelles prises de décisions chaque semaine.