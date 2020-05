Réconciliation

Voici encore une journée bien particulière qu’instaure le

confinement… Il n’y aura pas en effet de manifestation

publique dehors collective cette année pour cette

commémoration annuelle, celle de la Victoire des Alliés

sur l’Allemagne nazie, qui capitulait donc le 8 mai

1945. En fait cette victoire sur les Nazis, victoire sur le

mal à ne pas oublier, est à désolidariser de l’Allemagne

elle-même et au XXI e siècle est arrivée une nouvelle

formule, assez heureuse avec le mot « réconciliation ».

Réconciliation, un mot à l'initiative des Nations Unis.

En fait puisqu’il s’agissait de fait de la commémoration

d’une Guerre mondiale,

c’est l’Assemblée générale des Nations Unies qui le 22

novembre 2004 a décidé dans une résolution qu’il y

deux jours de commémoratio les 8 et 9 mai intitulées

« Journées du souvenir et de la réconciliation en

l’honneur des morts de la Seconde Guerre mondiale. »

C’est indéniable, ce mot de « réconciliation » induit

vraiment quelque chose de plus paisible que le mot

victoire supposant forcément un peuple vaincu dont on

célèbrerait la défaite depuis des décennies, même si ce

n’était pas vraiment l’esprit de la Fête de la Victoire.

Et de fait, les Nation Unies n’y ont sans doute pas pensé,

mais le mot réconciliation a de fait un sens religieux

précis. Au XVI e siècle, c’était la cérémonie par laquelle

un lieu saint profané, un cimetière par exemple, est de

nouveau béni. C’est aussi plus intimement l’acte par

lequel un pécheur se réconcilie avec Dieu, avec l’Église.

En fait, il faut revenir à l’origine latine du verbe

conciliare, qui signifiait « ramener ensemble », le

préfixe com-con, signifiant « ensemble ». De ce verbe

est alors né un autre verbe, re-conciliare, démarquant un

retour complet à l’harmonie. De là est issu en 1526, le

mot réconciliation avec un sens religieux, puis plus

large, à propos du divorce. Ainsi, en 1903 était instaurée

la procédure de réconciliation. Sans oublier la

normande.

La normande, c’est le fait pour deux époux de faire une

réconciliation simulée. Peut-être bien que oui devant les

instances, mais peut-être ben que non, et même non,

entre les amoureux. De toute façon, l’abbé Furetière a

tranché : « Les vrais amants se réconcilient d’eux-

même ». Peut-être ben que oui… Là je vais me

réconcilier avec un chocolat tout bien confiné…