Reconfinement : le Samu Social de Lyon continue ses missions auprès des personnes vulnérables

La priorité pour le Samu social à Lyon est de continuer à pourvoir aux besoins élémentaires des personnes sans abri : s'alimenter, se doucher et être mis à l'abri.

"On est non seulement inquiets pour les personnes à la rue mais aussi pour les plus précaires. Ils vont être mis en difficulté avec le reconfinement", explique Maud Bigot, notamment les personnes qui ne peuvent plus travailler, qui habitent dans des logements exigus.

Les personnes sans-abri, lors du premier confinement, n'avaient pas accès à des masques. Ce n'est plus le cas maintenant, des masques chirurgicaux leur sont distribués mais le problème, souligne Maud Bigot : "on n'a pas les moyens de se laver les mains quand on est à la rue, c'est un très grande difficulté la question des gestes barrières".

"Vivre à la rue, c'est être singulièrement exposé au virus", conclut-elle.