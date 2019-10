Reconstruire Notre-Dame de Paris: où en est-on?

Où en est-on dans les travaux ? Que sont devenus les dons ? Notre-Dame de Paris pourra-t-elle bientôt rouvrir ? Autant de questions qui étaient au menu des points d'étape réalisés mardi 15 octobre dernier par le diocèse de Paris et le ministre de la Culture. Si l’on voulait résumer en quelques mots : les choses avancent lentement mais sûrement.

Le chantier en est toujours dans la première phase d’action, celle de la consolidation et de la sécurisation de l’édifice. Les arcs-boutants ont été cintrés, les vitraux couverts de filets de protection et les pierres des voûtes sont, elles, désormais auscultées une à une pour remplacer les plus fragiles. Prochain temps fort, dans quelques semaines, le montage d’un nouvel échafaudage sur la toiture. On fait le point avec Damien Leboulanger.