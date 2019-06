Recyclage: en France, 99% des bouteilles plastiques sont collectées

Le Premier ministre a annoncé la semaine dernière son projet de consigner les bouteilles en plastique. Pour la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage, ce n’est pas une solution. Elle propose un système plus simple qui consiste à séparer les déchets secs et humides. Ainsi 99% des bouteilles en plastique pourraient être recyclées.



La proposition d’Edouard Philippe de consigner les bouteilles en plastique ne vous convient pas. Pourquoi ?

"Aujourd’hui il y a à peu près 3,5 millions de tonnes de plastique qui sont mises sur le marché en France. Parmi elles, il y a 1,2 million de tonnes d’emballages plastiques pour les ménages. Mettre en place la consigne touchera uniquement 400.000 tonnes de bouteilles dont une partie est déjà collectée et recyclée. C’est prendre une massue pour écraser une fourmi. Le reste des plastiques ménagers n’ont pas de solution, et seront encore plus en difficulté" explique Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage.



Pour vous, le problème, c’est l’organisation du recyclage ?

"99% des bouteilles sont collectées en France. Mais elles ne sont pas dans le bon bac. On préconise que puisque ces consignes sont différentes sur le territoire, d’une région à l’autre, simplifions cela. Jusqu’à présent, on a toujours dit : « voila les produits que l’on veut, mettez ça dans le bac jaune ». Maintenant, nous dirons : on veut tout sauf les déchets humides" ajoute-t-il.



Comment ça marche ?

"L’idée, quand vous avez un emballage qui est sec, c’est de les mettre dans une seule poubelle. La consigne qui va être donnée aux citoyens ce n’est pas de dire qu’on veut tel ou tel produit, mais de dire que tout ce qui est déchet alimentaire, cela ira dans une poubelle. Et dans une deuxième petite poubelle : les déchets humides sales" conclut Jean-Philippe Carpentier.