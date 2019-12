Réforme des retraites: comment la grève perturbe l'économie du pays

Cette grève met en difficulté de nombreux secteurs de l'économie française. D'autant plus que la trêve de Noël pourrait ne pas avoir lieu. Les syndicats ont appelé à descendre dans la rue mardi 17 décembre dans le cadre d’une nouvelle journée de mobilisation. Le mouvement qui a démarré le 5 décembre dernier pénalise de nombreux acteurs de l’économie. A dix jours de Noël la pression monte chez les commerçants, tout particulièrement à Paris. La paralysie des transports, les manifestations, leurs ont fait perdre 20 à 30% de leur activité.

Autre secteur qui fait les frais de la grève: l’hôtellerie. Les hôteliers ont le moral en berne. L'Union des métiers et industries de l'hôtellerie a fait les comptes de cette première semaine de grève. Les réservations ont chuté de 50% à Paris. Lyon qui accueillait la fête des Lumières le week-end dernier et Strasbourg son traditionnel marché de Noël, ont vu leurs chiffres d’affaires reculer de 20 à 30%.

Pour anticiper les mouvements sociaux, les 1.200 grossistes du marché de Rungis ont dû anticiper la grève en augmentant les stocks. Les 15 jours qui précèdent Noël sont particulièrement cruciaux pour le secteur de la volaille qui réalise une grosse partie de son chiffre d’affaires à cette période de l’année. Il faut donc anticiper les grèves notamment celle des transporteurs qui les empêcherait de venir s'approvisionner.

Les usagers des transports en commun en sont aussi pour leurs frais. A la place d’un train, d’un bus ou d’un métro, de nombreux usagers des transports en communs ont pris leur voiture pour leurs trajets quotidiens. Avec pour conséquence, une hausse de leur budget carburant.

La grève a un impact aussi sur les dons du sang. L'Etablissement français du sang tire la sonnette d’alarme. Faute de transports, les donneurs ne viennent plus dans les centres et certaines collectes ne peuvent plus être assurées. La collecte a baissé de 20% la semaine dernière. Pour en savoir plus sur un lieu de collecte près de chez vous rendez vous sur www.efs.sante.fr.

Pénurie de sang, situation économique tendue, à dix jours de Noël la tension monte. Le gouvernement appelle les syndicats à la trêve. Édouard Philippe leur a proposé un nouveau cycle de rencontres. Il devrait se tenir mercredi, au lendemain de la journée de manifestations.