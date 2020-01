Réforme des retraites: comment sortir de la crise ?

Jeudi 2 janvier et 29ème jour de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites… A titre d'illustration, il s'agit de la plus longue grève jamais enregistrée à la SNCF. Les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux reprendront le mardi 7 janvier.

Une nouvelle journée d'action est déjà prévue le 9 janvier prochain et la CGT a appelé au blocage des huit raffineries françaises du 7 au 10 janvier… Quelles sont les issues possibles à cette crise ? L'analyse de Jérôme Fourquet, politologue et directeur du département "Opinion et stratégies d’entreprise" de l'institut de sondages IFOP.