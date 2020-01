Réforme des retraites: l'âge pivot, où en est-on?

Retiré? Modifié? Ajourné? Bien malin qui saurait dire où nous en sommes concernant l'âge pivot dans cette réforme des retraites.

D'abord fixé à 64 ans avec un malus pour les départs avant cet âge et un bonus pour ceux venant après, ce point de la réforme a cristallisé les divergences entre syndicats, mêmes réformistes, et le gouvernement.

Pour savoir où nous en sommes, nous avons interrogé Jean-Paul Messié, expert comptable à Angers et contributeur à l'Institut de la protection sociale.