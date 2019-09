Réforme des retraites, le Loir-et-Cher au chevet des sourds et l'UTBM en force

> La pluie ne les a pas arrêtés. Un milliers de manifestants hier dans les rues de Tours. Enseignants, cheminots, fonctionnaires. Rassemblés pour dire non au projet de réforme des retraites. Reportage dans ce journal.



> Dans cette édition, nous parlerons aussi d'une toute nouvelle initiative du département du Loir-et-Cher. Depuis lundi, un nouveau dispositif permet aux personnes sourdes et malentendantes d'échanger par téléphone ou en direct avec des services du conseil départemental.



> La météo. Des averses fréquentes. De rares éclaircies. Un temps encore assez instable pour ce mercredi. On fait le point dans quelques minutes.