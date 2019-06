"Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui ..." (Lc 15, 3 - 7)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

s’adressant aux pharisiens et aux scribes,

Jésus disait cette parabole :

« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une,

n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert

pour aller chercher celle qui est perdue,

jusqu’à ce qu’il la retrouve ?

Quand il l’a retrouvée,

il la prend sur ses épaules, tout joyeux,

et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins

pour leur dire :

‘Réjouissez-vous avec moi,

car j’ai retrouvé ma brebis,

celle qui était perdue !’

Je vous le dis :

C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel

pour un seul pécheur qui se convertit,

plus que pour 99 justes

qui n’ont pas besoin de conversion.

Source : AELF



Méditation Père Michel Quesnel

Les images et les statues nous aident à fixer notre attention. Elles ne nous aident pas toujours à pénétrer les merveilles de la foi chrétienne. Les statues du Sacré-Cœur, qui nous montrent Jésus poitrine ouverte, d’où sort un cœur rouge vif, ne sont pas la meilleure expression de la façon dont Jésus a aimé le monde de tout cœur, et nous a ainsi manifesté l’amour immense et éternel de Dieu pour sa création. La parabole de la Brebis perdue donne à cet amour un visage plus concret.

Le berger qui va à la recherche de la brebis perdue, c’est la figure de Jésus qui, au début du chapitre 15 de saint Luc, fréquente des publicains et des pécheurs et essuie les critiques des pharisiens et des scribes. Il ne veut pas qu’un seul pécheur se perde, il est prêt à laisser seuls les gens sages qui sont capables de se garder tout seuls pour courir à travers le désert à la recherche de celui que son péché met en danger. Cela peut durer des jours et des nuits. Jésus nous a aimés avec passion ; et sa joie fut grande quand un pécheur se repentit. Cela se produisit dans sa rencontre avec Zachée, par exemple.

Le berger, c’est aussi la figure du Père miséricordieux qui n’a d’autre désir que de pardonner. Il a forte affaire car, personnellement et collectivement, nous nous aimons mal les uns les autres. Mais son bonheur personnel ne suffit pas au Dieu des chrétiens. Il a besoin du bonheur des humains.

Garde-nous, Seigneur, d’être comme ces scribes et ces pharisiens qui ne savent pas se réjouir du pardon accordé aux pécheurs. Aide-nous à nous identifier à cette brebis pécheresse et vagabonde, qui garde confiance parce que le Sacré-Cœur a aussi le visage du Bon Pasteur.

Michel Quesnel