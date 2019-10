"Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits..." (Lc 10, 17 - 24)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

les 72 disciples que Jésus avait envoyés

revinrent tout joyeux, en disant :

« Seigneur, même les démons

nous sont soumis en ton nom. »

Jésus leur dit :

« Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair.

Voici que je vous ai donné le pouvoir

d’écraser serpents et scorpions,

et sur toute la puissance de l’Ennemi :

absolument rien ne pourra vous nuire.

Toutefois, ne vous réjouissez pas

parce que les esprits vous sont soumis ;

mais réjouissez-vous

parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »

À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint,

et il dit :

« Père, Seigneur du ciel et de la terre,

je proclame ta louange :

ce que tu as caché aux sages et aux savants,

tu l’as révélé aux tout-petits.

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.

Tout m’a été remis par mon Père.

Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père ;

et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils

et celui à qui le Fils veut le révéler. »

Puis il se tourna vers ses disciples

et leur dit en particulier :

« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez !

Car, je vous le déclare :

beaucoup de prophètes et de rois

ont voulu voir ce que vous-mêmes voyez,

et ne l’ont pas vu,

entendre ce que vous entendez,

et ne l’ont pas entendu. »

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Pic

Les disciples reviennent de mission.

Nous savons qu’elle n’a pas été facile, cette mission. Il a eu, bien sûr, les amis de la paix chez qui ils ont pu séjourner, ces amis qui forment une chaîne d’hospitalité dont Jésus va bénéficier tout au long de sa route vers Jérusalem. Mais il y a eu aussi les villes qu’ils ont dû quitter en secouant la poussière de leurs pieds. Il y a eu Chorazine, Bethsaïde, Capharnaüm, qui ont refusé d’accueillir le Christ. Il y a eu les Samaritains, qui n’ont pas voulu ouvrir leurs portes à des juifs impies

Et pourtant, au retour, c’est bien la joie qui domine.

Joie des disciples qui ont constaté la force de la Parole qu’ils ont annoncée, un Parole qui s’est révélée capable de vaincre les démons. Joie de savoir leurs propres noms inscrits dans les cieux.

Joie de Jésus : à travers les succès de la mission, c’est l’œuvre de Dieu qui s’est manifestée. Seul Dieu, en effet, peut agir ainsi à travers ces tout-petits que sont les disciples.

Ce n’est pas la réussite de la mission qui procure de la joie, c’est la mission elle-même, la dynamique qu’elle oblige à vivre, la participation à l’œuvre de Dieu. Une mission réussie, ce n’est pas une mission qui a converti beaucoup de monde. Une mission réussie, c’est une mission qui a apporté de la joie, qui fait exulter comme Jésus exulte sous l’effet de l’Esprit-Saint. Tel est le seul critère d’efficacité de nos actions missionnaires. Il faut savoir quitter l’obsession du chiffre, dépasser les déceptions causées par les rebuffades et les refus, et nous laisser, comme Jésus, saisir par la joie, une joie qui nous permet de participer à l’œuvre de Dieu, et de rentrer dans la relation unique qui unit le Fils à son Père.