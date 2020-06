Relance de l'économie européenne : les économistes en débat

Pour faire face au choc du coronavirus, les Etats doivent s’endetter. Ce qu’ils font largement, aidés par la Banque centrale européenne qui rachète massivement leurs dettes sur les marchés. Dès avril, elle a promis d’engager plus de 1 000 milliards d’euros sur l’année pour financer les dépenses publiques liées à la lutte contre la pandémie. Et elle pourrait annoncer aujourd’hui une rallonge de près de 500 milliards.

Comme l’explique dans La Croix d’aujourd’hui mon collègue Antoine d’Abbundo, la question divise les économistes. Est-ce vraiment sage de laisser filer la dette et renvoyer la question du remboursement à plus tard, l’urgence étant à la relance d’une économie européenne menacée de récession brutale ? Depuis quelque temps, le petit monde des économistes français s’affronte sur ce sujet important par tribunes interposées, mélange d’arguments très techniques et de formules définitives pour déconsidérer l’adversaire. Un collectif d’économiste emmené par Gaël Giraud, un jésuite, propose d’annuler d’un trait de plume les dettes publiques détenues par la BCE, qui ne doit de l’argent à personne parce qu’elle est payeur en dernier ressort. Selon lui, cela permettrait de dégager des marges de manœuvre pour les pays qui pourraient, dès lors, se réendetter du même montant pour réinvestir dans la nécessaire transition écologique des économies européennes.

Ils sont conduits par Jean Pisani-Ferry, qui a rédigé le programme économique du candidat Macron en 2017, fustige le « tour de magie monétaire » opéré par « ceux qui prônent l’annulation pure et simple de la dette de l’UE », les accusant de pratiquer une « économie vaudoue ». Selon lui, les taux bas permettent de s’endetter largement sans problème. Il est rejoint par Henri Sterdyniak, membre des Économistes atterrés, peu suspect de défendre des positions libérales. « Croire que l’on peut réduire l’endettement des États par un artifice d’écriture est une illusion défendue par des gens qui ne connaissent rien à la comptabilité nationale et au fonctionnement des banques centrales », martèle ce dernier. Ce débat est important, parce que derrière, il y a la question de l’avenir de l’Italie dans la zone euro – et donc l’avenir de l’euro, la monnaie unique européenne. Premier pays européen atteint par l’épidémie, l’Italie est aussi celui qui a payé le plus lourd tribut à « l’ennemi invisible », avec plus de 33 500 morts et un arrêt de son économie durant trois mois, de début mars à début mai. Or le pays est entré dans la crise avec une dette gigantesque, qui frôlait les 135 % du PIB à la fin de 2019. Elle pourrait atteindre les 160 % d’ici fin 2020. Pouvoir annuler une partie d’entre elle serait évidemment une bénédiction. Réponse dans les mois à venir.