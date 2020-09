RELEVER L’HOMME

DU 1 SEPTEMBRE 2020 AU 16 OCTOBRE 2020

GRATUIT

La Fondation Raoul Follereau, la maison des associations et l’association étudiante Semeurs vous invite à venir découvrir le travail des photoreporters : Corentin Fohlen, Raphaël de Belleville, Osanne Darantière et Irénée de Poulpiquet.

Ces derniers ce sont rendus à Madagascar, en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Liban, au Burkina Faso et en France.

De leurs voyages, de leurs rencontres, ils ont rapporté des images qui racontent des histoires d’enfants, d’hommes et de femmes, qui sortent progressivement de la misère, de l’exclusion, de la maladie, grâce à l’engagement de la Fondation et de ses partenaires.