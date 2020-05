Rémi Bureau Les artisans s'organisent secteur par secteur

Dans la région Hauts de France,un tiers des 86 000 artisans se sont retrouvés bloqués du jour au lendemain à cause du Covid 19. Comment préparent-ils la reprise à partir de 11 mai? Seront-ils prêts? Elise Le Mer s'entretient aujourd'hui avec Rémi Bureau. Il est artisan coiffeur, à la tête de plusieurs salons et élu de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Hauts-de-France.