Rencontre avec Johann Faure, sous-préfet à la relance pour les Pays de la Loire

Sur les 100 milliards du plan de relance annoncé par le gouvernement pour faire face à la crise du coronavirus, les Pays de Loire vont bénéficier d'au moins 540 millions d'euros sur deux ans.

Parmi les investissements pour relancer l'économie régionale, on trouve un fond de modernisation automobile et aéronautique ou encore 16 millions d'euros pour la restauration des cathédrales d'Angers, du Mans, de Luçon et de Nantes.

Rencontre avec le sous-préfet à la relance pour les Pays de la Loire, Johann Faure. Il est interrogé par Antony Torzec.