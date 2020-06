Rencontre avec Pierre Watrelot, le nouveau directeur de Terra Botanica

Il va passer du zoo de Beauval au parc du végétal Terra Botanica. Pierre Watrelot prendra la tête du 1er site touristique de Maine-et-Loire, le 4 août 2020. Il succède à Denis Griffon, qui dirigeait Terra Botanica depuis 5 ans.

Avec ses 12 hectares de jardins, de serres et d’attractions sur le thème du végétal, le parc a attiré 330 000 visiteurs en 2019 à Angers. "Je découvre un parc magnifique, confie Pierre Watrelot, qui a su se développer sans perdre son sens et son positionnement autour du végétal, où on apprend tout en s'amusant."